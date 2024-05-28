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        Sera işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsteki 14 sera işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:15
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        Sera işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsteki 14 sera işçisi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Sandıklı- Banaz kara yolu Hocalar ilçesi Yeşilhisar Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sera işçilerinin taşındığı, M.A. (51) idaresindeki 03 AFS 077 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 sera işçisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar, Sandıklı, Uşak ve Banaz'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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