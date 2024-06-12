Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın

        AFYONKARAHİSAR'daki 5 yıldızlı bir termal otelin çatısında, sabaha karşı çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'daki 5 yıldızlı bir termal otelin çatısında, sabaha karşı çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Afyonkarahisar kent merkezi Antalya-İzmir kara yolundaki 'Jura Otel' adlı 5 yıldızlı termal tesisin çatı katında, saat 04.00 sıralarında çıkan alevler, büyüyüp şehrin pek çok noktasından görülebilecek yangına dönüştü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Lale'nin canını almıştı! Cani kocaya yetmemiş!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        Fuji Dağı manzarasını engelleyen bina yıkılacak
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Liselerde "Otobüs Kaptanlığı Bölümü" tanıtıldı
        Liselerde "Otobüs Kaptanlığı Bölümü" tanıtıldı
        Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Vali Yiğitbaşı asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi
        Vali Yiğitbaşı asayiş değerlendirme toplantısı düzenledi
        Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı