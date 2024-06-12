Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın
AFYONKARAHİSAR'daki 5 yıldızlı bir termal otelin çatısında, sabaha karşı çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
AFYONKARAHİSAR'daki 5 yıldızlı bir termal otelin çatısında, sabaha karşı çıkan yangın, itfaiyenin 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Afyonkarahisar kent merkezi Antalya-İzmir kara yolundaki 'Jura Otel' adlı 5 yıldızlı termal tesisin çatı katında, saat 04.00 sıralarında çıkan alevler, büyüyüp şehrin pek çok noktasından görülebilecek yangına dönüştü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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