Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR-Antalya kara yolunda bayram tatilinin başlamasıyla araç yoğunluğu yaşandı. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Afyonkarahisar'ı Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur illerine bağlayan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluştu. Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu bu sabah daha da arttı. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle trafik akışında yavaşlama olurken, hasarlı kazalar meydana geldi. İstanbul ve Ankara'dan Antalya'ya tatile giden araçların yoğunluğu dikkati çekti.