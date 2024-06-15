Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu (2)

BAYRAMTATİLİNDE AFYONKARAHİSAR'DAN 400 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Türkiye'nin birçok ilini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 98 araç ve 493 personel ile bayram süresi boyunca görev alacak. Kurban Bayramı tatilinde seyahat edenler nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu. Kentte Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için 12 Haziran'da çalışmalara başladı. Afyonkarahisar'dan 12 Haziran'dan dün saat 23.59'a kadar 1 milyon 731 bin araç geçiş yaptı. Bu gece 00.00 itibarıyla kentten geçen araç sayısının ise 400 bin civarında olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar'da 12 Haziran'dan bu yana 6'sı yaralanmalı, 10'u da hasarlı olmak üzere 16 trafik kazası yaşanırken, 10 kişi yaralandı.