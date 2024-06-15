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        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu (2)

        BAYRAMTATİLİNDE AFYONKARAHİSAR'DAN 400 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPTITürkiye'nin birçok ilini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 98 araç ve 493 personel ile bayram süresi boyunca görev alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:15
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        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram yoğunluğu (2)
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        BAYRAMTATİLİNDE AFYONKARAHİSAR'DAN 400 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

        Türkiye'nin birçok ilini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 98 araç ve 493 personel ile bayram süresi boyunca görev alacak. Kurban Bayramı tatilinde seyahat edenler nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu. Kentte Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için 12 Haziran'da çalışmalara başladı. Afyonkarahisar'dan 12 Haziran'dan dün saat 23.59'a kadar 1 milyon 731 bin araç geçiş yaptı. Bu gece 00.00 itibarıyla kentten geçen araç sayısının ise 400 bin civarında olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar'da 12 Haziran'dan bu yana 6'sı yaralanmalı, 10'u da hasarlı olmak üzere 16 trafik kazası yaşanırken, 10 kişi yaralandı.

        'TRAFİK YOĞUN'

        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Başpolis Rahmi Turgay, "Bu sene Kurban Bayramı tatilinin okulların kapanmasına da denk gelmesi sebebiyle trafik yoğunluğunun her zamankinden daha fazla olacağı değerlendirildiğinden, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşların güvenli yolculuk etmeleri için tedbirleri aldık. Bu süre zarfında toplam 98 trafik ekibi ve 493 personelle görev yapmaktayız. Trafik tedbirlerinin başladığı 12 Haziran'dan itibaren bu saate kadar güzergahlarımızdan 1 milyon 731 bin araç geçiş yaptı. Trafik yoğunluğu hala devam etmektedir. 12 Haziran'dan itibaren ilimizde 6 yaralanmalı kaza, 10 maddi hasarlı kaza gerçekleşmiştir. Bu kazalar sonucunda toplam 10 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tedbirlerin alındığı günden itibaren 10 binden fazla araç kontrol edildi. Vatandaşlarımızın bayramını kutlarız. Vatandaşlarımıza 'Kemerini tak, hızını düşür, yolun sonu bayram olsun' mesajımızı iletmek isterim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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