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        Anne ve ikizleri üniversiteden aynı gün mezun oldu

        İZMİR'de oturan 53 yaşındaki Aysun Gündoğar ile 23 yaşındaki ikizleri İrem ve Kerem, aynı gün üniversiteden mezun oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:30
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        Anne ve ikizleri üniversiteden aynı gün mezun oldu
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        İZMİR'de oturan 53 yaşındaki Aysun Gündoğar ile 23 yaşındaki ikizleri İrem ve Kerem, aynı gün üniversiteden mezun oldu. Anne, oğlu ile aynı üniversitede, kızı aynı şehirdeki farklı üniversitede mezuniyet sevinci yaşadı.

        İzmir'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Aysun Gündoğar, üniversite mezunu olma hayalini ikiz çocuklarıyla gerçekleştirdi. Aysun Gündoğar, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden, oğlu Kerem Gündoğar da aynı yerleşke içinde bulunan AKÜ Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aysun Gündoğar'ın kızı İrem ise aynı şehirde bulunan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü tamamladı. Anne ve oğlu AKÜ Bolvadin Kırkgöz Kampüsü'ndeki törende birlikte kep fırlattı. İrem Gündoğar ise kendi mezuniyetinin ardından annesi ve kardeşinin mutluluğuna eşlik etti. Bölümünü ikincilikle tamamlayan Aysun Gündoğar'ın çocuklarıyla yaşadığı mezuniyet sevincine eşi Kenan Gündoğar da katıldı.

        'EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI GURURLANDIRDIM'

        Aysun Gündoğar, "Çocuklarımla aynı gün mezun olduk. Kızım Fizyoterapi Bölümü'nü, oğlum da Sosyoloji Bölümü'nü okudu. Gurur duyuyorum çocuklarımla. Kendim de çok istediğim, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, gururluyum. Eşimi ve çocuklarımı da gururlandırdığım için gerçekten çok mutluyum" dedi.

        'BİZDEN DAHA ÇOK ÇALIŞTI’

        Annesiyle aynı okulda okumanın farklı bir duygu olduğunu aktaran İrem Gündoğar, "Bu sene mezun oldum. 23 yaşındayım. Annem de mezun oldu. Onunla çok gurur duyuyorum. Çok emek verdi, yeri geldi bizden daha çok çalıştı. Çok hak ettiğini düşünüyorum. Bölüm ikinciliğini de kutluyorum. Onu çok seviyorum" diye konuştu. Kerem Gündoğar da "Bugün hem annemin hem kardeşimin hem de benim mezuniyetim vardı. Hepimizin mezuniyetini kutladık. Çok mutluyum. Annem 53 yaşında mezun olduğu için gurur duyduk onunla. Çok mutluyuz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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