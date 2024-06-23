Kurban Bayramı tatili dönüşünde Afyonkarahisar'daki kara yollarında yoğunluk oluştu

TÜRKİYE'ninbirçok ilini kara yolu ulaşımıyla birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dönüşünde de araç trafiği yoğunlaştı. Afyonkarahisar'daki yollarda 12 Haziran'dan bugüne kadar 5 milyon 877 bin aracın geçtiği tespit edildi.

Türkiye'nin birçok ilini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da bayram tatili için yola çıkan vatandaşlardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, 98 araç ve 493 personel ile bayram tatili süresince görev aldı. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte trafik yoğunluğu oluşturan kentteki kara yollarında dönüş yolculuğunda da benzer manzaralar yaşandı. Trafikte problem olmaması için Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ölçümlere göre Afyonkarahisar'dan 12 Haziran'dan bugün saat 12.00'ye kadar 5 milyon 877 bin araç geçişi kaydedildi. Afyonkarahisar'da oluşan trafik yoğunluğu sırasında 26'sı yaralamalı, 35'i de maddi hasarlı olmak üzere 61 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 62 kişi yaralandı. Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur illerine geçişi sağlayan Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı geçişinde de yoğunluk arttı. Dün öğle saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, bugün öğle saatlerinde devam etti. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ' Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Komiseri Berkan Akkoyun, "Bu sene Kurban Bayramı tatilinin okulların kapanmasına da denk gelmesi sebebiyle trafik yoğunluğunun her zamankinden daha fazla olacağı değerlendirildiğinden, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşların güvenli yolculuk etmeleri için 12 gün boyunca gerekli trafik tedbirlerini alacağız. Bu süre zarfında toplam 98 trafik ekibi ve takviyelerle birlikte 493 personel ile birlikte görev yapmaktayız. Trafik tedbirlerinin başladığı 12 Haziran'dan itibaren bu saate kadar güzergahlarımızdan 5 milyon 877 bin araç geçiş yapmıştır. Trafik yoğunluğu hala devam etmektedir. 12 Haziran'dan itibaren ilimizde 26 yaralanmalı kaza, 35 maddi hasarlı kaza gerçekleşmiştir. Bu kazalar sonuncunda toplam 62 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tedbirlerin alındığı günden bu saate kadar 27 binden fazla araç kontrol edilmiş, 2 bin 110 araca cezai işlem uygulanmıştır. Bakanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda tedbirlerimiz ve kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik eder iyi bayramlar dileriz. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.