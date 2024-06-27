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        11 yaşındaki oğlunun tüfekle oynarken kazara vurduğu anne öldü

        AFYONKARAHİSAR'da 11 yaşındaki oğlu B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:46
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        11 yaşındaki oğlunun tüfekle oynarken kazara vurduğu anne öldü
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        AFYONKARAHİSAR'da 11 yaşındaki oğlu B.H.K.’nin tüfekle oynarken kazara vurduğu Türkan K. (41), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Duvarda asılı tüfeği alan B.H.K. oynamaya başladı. Bir süre sonra tüfek ateş aldı, saçmalar annesi Türkan K.'ye isabet etti. Karın bölgesinden yaralanan Türkan K. yerde hareketsiz kalırken, evde bulunan diğer çocuklar kahvehanedeki babalarına haber verdi. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Türkan K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcılık tarafından tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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