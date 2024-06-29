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        Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü

        AFYONKARAHİSAR'da Hüseyin Çakır (25) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:15
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        Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü
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        AFYONKARAHİSAR'da Hüseyin Çakır (25) otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Çakır'ın eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen arkadaşı İ.Ö. tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Cinayet şüphelisi İ.Ö. ile Hüseyin Çakır'ın eşi gözaltına alındı.

        Dinar ilçesi Fatih Mahallesi'nde 27 Haziran sabahı Hüseyin Çakır, 06 DM 6877 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından Hüseyin Çakır'ın cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, olayın failinin ise arkadaşı İ.Ö. olduğunu tespit etti. Polisin gözaltına aldığı İ.Ö.'nün çıkan tartışmada Hüseyin Çakır'ın başına tabancayla 1 el ateş edip öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hüseyin Çakır'ın eşi de gözaltına alındı. Hüseyin Çakır'ın eşi ile İ.Ö. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen Hüseyin Çakır'ın olay yerinde İ.Ö. ile buluştuğu, çıkan tartışmanın ardından da İ.Ö.'nün Çakır'ın başına ateş edip öldürdüğü iddia edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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