Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün TIR'la çarpıştığı kazada 1'i ağır, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün TIR'la çarpıştığı kazada 1'i ağır, 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Uşak kara yolunun 37’nci kilometresinde meydana geldi. Kontur firmasına ait M.A. idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü ile S.C.T. yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı TIR çarpıştı. Kazada M.A. ile otobüste yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Sürücü M.A.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü
        Eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı arkadaşını öldürdü
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralan...
        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralan...
        Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        11 yaşındaki oğlunun tüfekle oynarken kazara vurduğu anne öldü
        11 yaşındaki oğlunun tüfekle oynarken kazara vurduğu anne öldü