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        Yavaş: Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır

        ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:25
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        Yavaş: Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır
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        ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır. Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir" dedi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Köksal, Yavaş'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ileriki günlerde imzalanacak protokol ile kardeş belediye olacaklarını söyledi.

        Ziyarette bir basın mensubunun hükümetin uyguladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin sorusu üzerine Başkan Yavaş, şunları söyledi:

        "Tasarruf yapılması gereken bir şey. İhalelerimizi açık yapmak suretiyle ve kamuoyu ile harcadığımız her parayı kuruşuna kadar internet sayfasında açık şekilde vatandaşa hesap vererek bugüne kadar getirdik. Bizim hayali, hiçbir çılgın projemiz yoktu. Dolayısıyla bu tasarruf tedbirleri mutlaka bizi etkiledi ama sonuçta olumlu yönde etkileyecek. Bizi çok etkilemiyor ama başka belediyeleri ne kadar etkiliyor zaman içerisinde göreceğiz. Ama biraz aceleci çıktılar. Tasarruf ettirelim derken mesela Ankara'da zarar ettiğimiz konular da oldu. Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır. Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir" diye konuştu.

        Ziyaret, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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