Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFYONKARAHİSAR'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 06.24'de merkez üssü Afyonkarahisar olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğindeki deprem, Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.