Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem; halk sokağa çıktı (3)

        SOKAĞAKOŞTULARAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 06.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 08:28 Güncelleme: 11.07.2024 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem; halk sokağa çıktı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SOKAĞAKOŞTULAR

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Afyonkarahisar’da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğindeki deprem Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

        'İLK BELİRLEMELERE GÖRE HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YAŞANMAMIŞTIR'

        Afyonkarahisar Valiliği de depremle ilgili açıklama yaparak, herhangi bir olumsuzluk yaşanamadığına dikkati çekti. Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Ataköy Mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

        Depremin ardından vatandaşların hemen hepsi sokaklara ve parklara çıktı. Veysel Arslan, "Geçmiş olsun, Afyon merkezde depremi hissettik, sabah 6.30 sıralarında. Depremi hissettiğimiz andan itibaren ailecek dışarıya çıktık. Komşularımız da dışarıdaydı, yaklaşık 2 saat dışarıda bekleyeceğiz tedbir amaçlı. Rabbim korusun inşallah, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.

        Hüseyin Şahin, "O anda yani çok ciddi bir şekilde salladı. Sonradan öğrendiğimize göre sanırım 4.4 şiddetindeymiş ama yani bu şiddete bile hafif denilebilecek bir şiddete bile böyle sallanıyorsa, Allah'ım korusun hepimizi. Hemen çoluk çocuk aşağıya indik. Zaten baktık ki sitemizin hepsi, bütün komşularımızla beraber aşağıya indik. Galiba merkez üssü Ataköy'müş. Ciddi bir sıkıntı olmadığı söylendi daha sonradan. Allah hepimizi korusun, bütün afetlerden. 6 Şubat depremlerini hatırlayalım hep beraber. Maalesef çok büyük bir yıkımdı. Yani şu deprem ülkesinde olduğumuzu bir kez daha bugün hatırladık. Bu ne demektir, tabii çok ciddi tedbirler almamız lazım. Yatay mimari ve sağlam bina. Bunun tek çaresi bu" diye konuştu.

        Hatice Bozoklu da "Uykudan, uyur uyanık çok korttuk, her yer şakır şakır. Hemen aşağıya koştuk, akrabaları aradık herkesi aradık. Ama çok şiddetliydi. İkinci üçüncü oldu, yakınlarımızı aradık, çok şükür kimse de bir şey yok. İnşallah bu kadar kalır, arkası olmasın inşallah" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        90'da finale kaçış!
        90'da finale kaçış!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi
        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Bayat'ta yüzme kursu başladı
        Bayat'ta yüzme kursu başladı
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, basın mensuplarıyla bir araya...
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, basın mensuplarıyla bir araya...