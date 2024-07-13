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        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler (2)

        DERVİŞOĞLU,AFYONKARAHİSAR'DAKİ TEMASLARINA DEVAM ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar kampındaki çalışmalarının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 21:06 Güncelleme: 13.07.2024 - 21:10
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        Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler (2)
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        DERVİŞOĞLU,AFYONKARAHİSAR'DAKİ TEMASLARINA DEVAM ETTİ

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar kampındaki çalışmalarının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti. Ardından da Afyonkarahisar'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşları selamlayan Genel Başkan Dervişoğlu, bazı vatandaşların taleplerini dinledi. 

        İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret eden Genel Başkan Dervişoğlu'nu Başkanı İsmail Kumartaşlı karşıladı. Önce Derneğin şeref defterini imzalayan Genel Başkan Dervişoğlu, daha sonra derneğe kayıtlı olan şehit ve gaziler hakkında Başkan Kumartaşlı'dan bilgiler aldı. 

        Dernek ziyaretinden sonra Afyonkarahisar'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda yürüyen Genel Başkan Dervişoğlu, esnafları selamladı ve bazı vatandaşların dertlerini dinledi. Bir vatandaş emekli ve çiftçilere Dervişoğlu'ndan destek istedi. 

        Uzun Çarşı yürüyüşü sonrasında Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gerçekleşecek programa katılmak üzere kentten ayrıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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