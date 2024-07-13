Dervişoğlu: Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler (2)

DERVİŞOĞLU,AFYONKARAHİSAR'DAKİ TEMASLARINA DEVAM ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar kampındaki çalışmalarının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti. Ardından da Afyonkarahisar'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşları selamlayan Genel Başkan Dervişoğlu, bazı vatandaşların taleplerini dinledi.

İlk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret eden Genel Başkan Dervişoğlu'nu Başkanı İsmail Kumartaşlı karşıladı. Önce Derneğin şeref defterini imzalayan Genel Başkan Dervişoğlu, daha sonra derneğe kayıtlı olan şehit ve gaziler hakkında Başkan Kumartaşlı'dan bilgiler aldı.