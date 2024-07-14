Dervişoğlu: Milletine yabancılaşan partiler çare üretemez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birbirimizle ve milletimizle konuşmak, dinlemek ve istişare etmek, bu iktidarın defi adına sürekli yapmamız gereken en mecbur olduğumuz iştir. Milletine yabancılaşan partiler çare üretemezler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da 2 gün süren istişare toplantısının kapanışında konuştu. Toplantıları tamamladıklarını belirterek, istişare etmenin önemine değinen Dervişoğlu, "AK Parti iktidarına ve saray rejimine baktığımız zaman, bir yüzükle çıktıkları yolda yüzüklerin efendisine dönüşen bir adam ve onun etrafında kümelenmiş oligarşik yapılar vardır. Adam halinden memnun, o yapılar ise çok daha memnundur. Bu tek adamın da, o oligarşik yapıların da dertleri ve ayrıca birbirleri içindeki mücadeleleri, ne Türk Devleti ne de Türk Milleti'nin çıkarları içindir. Mücadeleleri kendi kirli çamaşırlarını birbirlerinden ve saraydaki amirlerinden saklamak içindir. Dertleri ise bir sonraki ihaleden ve alımdan, imara açılacak kupon araziden ve özelleştirmelerden kimin ne kadar tırtıklayacağı, ne kadar yağmalayacaklarına karar vermeleridir. Saray rejimi ve saray partisinin özeti ve düştüğü durum budur. Yani körler ve sağırlar birbirlerini ağırlamaktadır" diye konuştu.