3 bin yıllık Frig Vadisi'ne 6 ayda 350 bin ziyaretçi

AFYONKARAHİSAR'da 3 bin yıllık tarihiyle ön plana çıkan Frig Vadisi'ni, yılın 6 ayında 350 bin kişi ziyaret etti. Sadece haziran ayında gelen ziyaretçi sayısının 100 bini bulduğunu söyleyen İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, "Hafta içi 1000 kadar, hafta sonu ise 6-7 bin arasında misafirimiz geliyor" dedi.

Afyonkarahisar, Kütahya ile Eskişehir üçgeninde, Pphrygia Epiktetos (Küçük Frigya) dağlık yerleşimi olarak tanımlanan Frig Vadisi, kaya oluşumları, kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı kayalara oyulan yüzlerce mağarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 3 bin yıllık yerleşim yeri olan Frig Vadisi, son yıllarda kültür ve doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Efsanevi kralları Midas ile bilinen, M.Ö. 900-600 yılları arasında yaşayan Friglerden kalma onlarca eserin yanı sıra Romalılar ve Bizanslılara ait birçok yapının da bulunduğu bölgeyi, yılın 6 aylık döneminde 350 bin kişi ziyaret etti.

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, bölgenin yaklaşık 3 bin yıldan fazla tarihe sahip olduğunu belirterek, "Sadece Frigya değil, sonrasında kalan bütün medeniyetler bu bölgede yaşamış. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlı Medeniyeti ve Cumhuriyetimizden itibaren de burası bir Yörük köyü olarak devam etmekte. Friglerin bu bölgede yoğunlaşmış olan kaya mezarları, tapınakları, daha sonra yaşamış Romalıların da kiliselerini, şapellerini oluşturmakta. Onların bu bölgede yoğun yaşadıklarını Ayazini köyümüzde görmekteyiz. Ayazini'nin yaklaşık 3 bin yıllık mazisi var" ifadelerini kullandı.

'100'ÜN ÜZERİNDE EV RESTORE EDİLDİ' Frig Vadisi'nin içindeki Ayazini köyünde 2 yıl boyunca 5 etap sokak sağlıklaştırması yapıldığını aktaran Kaymakam Bildirici, "100'ün üzerinde ev sokak sağlıklaştırması yapılarak restore edildi. Doğal taştan oluşan bu evler, insanların misafirlerini ağırlamaya hazır bir şekilde günümüze ulaştı. Burada hala çalışmalarımız devam ediyor. Karşılama merkezimiz var, hemen Ayazini girişinde. Karşılama merkezimiz bir interaktif müze aslında. Hem bölgeyi, hem Frigya'yı tanıtıyor. Sokak sağlıklaştırması yapılan 2 güzel caddemiz var. İnsanların gelip rahat şekilde gezebilmesi için burayı trafiğe de kapattık" diye konuştu.

'HAZİRAN AYINDA 100 BİN ZİYARETÇİ GELDİ' Ayazini'ni bu yıl haziran ayında 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Bildirici, "Valiliğimizin himayelerinde yoğun olarak Afyon'a gelen misafirlerimiz bu bölgeye gelmekte. Bu bölge her yıl üzerine koyarak devam ediyor. İlk 6 aylık süreçte 350 bin kadar ziyaretçimiz oldu. Tabii ki yaz aylarında daha da yoğunlaşıyor. Geçen ay 100 bin kadar ziyaretçimiz gelmişti. Bayramın da etkisi oldu. İlk 15 güne bakacak olursak temmuzda da yaklaşık 40-45 bin arasında ziyaretçimiz oldu. Hafta içinde 1000 kadar misafirimiz geliyor, hafta sonu ise 6- 7 bin arasında misafirimiz gelmekte" dedi.

Bölgede kaçak kazı yapılmasını önlemek amacıyla jandarma ekiplerinin sürekli devriye görevi yaptığını da vurgulayan Kaymakam Bildirici, "Son 2 yılda büyük çaplı herhangi bir olayla karşılaşmadık. Sadece küçük ihbar diyebileceğimiz birkaç olay oldu. Onlarda da gereken çalışmayı yaparak kişileri yakaladık. Zaten çok değerli bir ürün de bulamamışlardı" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplarla İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gelerek Frig Vadisi'ni gezen öğrencilerden Halil Gök, "Ayazini köyünü ve Frig Vadisi'ni genel olarak çok sevdik. Afyonkarahisar'ın bu kadar zengin kültüre sahip olmasını beklemiyorduk. Ancak buradaki bu kültürel zenginlikler ve coğrafi güzellikler aynı zamanda burada yaşamış medeniyetlerin katkıları bunları görmek, incelemek çok keyifliydi. Çok etkileyici bir yer" diye konuştu.