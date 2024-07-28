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        TIR'la çarpışan otomobildeki çift ve 4 yaşındaki kızları öldü

        AFYONKARAHİSAR'da TIR ile çarpışan otomobilde sürücü, eşi ve 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:55
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        TIR'la çarpışan otomobildeki çift ve 4 yaşındaki kızları öldü
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        AFYONKARAHİSAR'da TIR ile çarpışan otomobilde sürücü, eşi ve 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti.

        Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, H.Ç.'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı TIR'la çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücüsü M.Z. ile eşi G.K.Z.'nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kızı L.Z. ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.Z. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü H.Ç.'nin ise Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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