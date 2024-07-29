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        Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün yem yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada muavin Necmettin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:25
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        Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün yem yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada muavin Necmettin K. hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun 70'inci kilometresindeki Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar- Antalya yönüne giden 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyona, aynı istikamete giden Sinop- Antalya seferi yapan Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otobüsteki muavin Necmettin K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otobüsten çıkartılarak ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Necmettin K.'nin cansız bedeni de Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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