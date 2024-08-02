19 yaşındaki Sultan'ın cansız bedeni kanalda bulundu, eski erkek arkadaşı gözaltında

AFYONKARAHİSAR'da bir markette çalışan Sultan Tosun'un (19) kanalda cansız bedeni bulundu. Polis, Sultan Tosun'un eski erkek arkadaşı ile aralarında problem olduğunu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiğini belirledi. Tosun'un eski erkek arkadaşı Y.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın merkez Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda bulunan kanalda, saat 15.00 sıralarında bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Sultan Tosun olduğu tespit edildi. Haberi alan Sultan Tosun'un babası ve annesi de olay yerine geldi. Adı öğrenilemeyen baba, "Sadece bakacağım. Kızım mı değil mi?" diyerek kızını görmek için polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Sultan Tosun'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga konuldu.