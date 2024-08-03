Bakan Göktaş: İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak (2)

'ÖNÜMÜZDETÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ VAR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı'nın ardından Erkmen beldesinde bölge halkıyla bir araya gelip, sohbet etti. Bakan Göktaş, programının devamında İhsaniye ilçesinde Döğer Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı. Bakanlık olarak yapılan hizmetlerden bahseden Bakan Göktaş, "Sosyal hizmet merkezlerimizle çocuk, kadın, genç, yaşlı tüm hemşehrilerimize destek oluyoruz. Çocuk evlerimizle, koruma altında olan evlatlarımızın aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Kadın kooperatiflerimizle kadınların daha fazla ekonomik alanda yer almalarına destek oluyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyoruz, dertlerine derman oluyoruz. Bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz, umut evlerimiz ve huzurevlerimizle de yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak yuva sunuyoruz. Önümüzde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek ve evlatlarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesilip hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.