Sultan'ın ölümüyle ilgili eski erkek arkadaşı tutuklandı
AFYONKARAHİSAR'da market çalışanı Sultan Tosun'un (19) kanalda cansız bedeninin bulunmasının ardından şüpheli olarak gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Yusuf Ç.
AFYONKARAHİSAR'da market çalışanı Sultan Tosun'un (19) kanalda cansız bedeninin bulunmasının ardından şüpheli olarak gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Yusuf Ç. (23), tutuklandı. Yusuf Ç., polis merkezindeki işlemler sırasında ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.
Afyonkarahisar'ın merkez Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda bulunan kanalda, dün saat 15.00 sıralarında bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Sultan Tosun olduğu tespit edildi. Sultan Tosun'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga konuldu.
Soruşturmayı derinleştiren polis, Sultan Tosun'un kent merkezindeki bir markette yaklaşık 4 aydır çalıştığı, eski erkek arkadaşı Yusuf Ç. ile aralarında problem olduğu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği bilgisine ulaştı. Sultan Tosun'un eski erkek arkadaşının yakalanması için çalışma başlatan polis, dün kısa sürede şüpheliyi İscehisar ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Yusuf Ç. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Yusuf Ç. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer yandan Sultan Tosun'un cenazesiyle ilgili otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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