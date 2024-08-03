Sultan'ın ölümüyle ilgili eski erkek arkadaşı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da market çalışanı Sultan Tosun'un (19) kanalda cansız bedeninin bulunmasının ardından şüpheli olarak gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Yusuf Ç. (23), tutuklandı. Yusuf Ç., polis merkezindeki işlemler sırasında ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

Afyonkarahisar'ın merkez Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda bulunan kanalda, dün saat 15.00 sıralarında bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Sultan Tosun olduğu tespit edildi. Sultan Tosun'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga konuldu.