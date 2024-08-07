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        Afyonspor'a yeni yönetim

        Afyonspor'un 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda Niyazi Ertaş başkanlığında yeni yönetim kurulu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:00
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        Afyonspor'a yeni yönetim
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        Afyonspor'un 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda Niyazi Ertaş başkanlığında yeni yönetim kurulu belirlendi.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'un 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen kongrede yönetim kuruluyla birlikte görevi bırakma kararını açıklayan Kulüp Başkanı Nadir Güzbey, geçen yıl Erkan Çelik başkanlığındaki süreçte kulübün borç batağına sürüklendiğini öne sürdü. Bununla ilgili ellerinde belge olduğunu aktaran Güzbey, hukuki süreci başlatacaklarını kaydetti.

        Göreve geldikleri 13 maçlık periyotta küme düşme riski bulunan Afyonspor'u 29 puan toplayarak ligde tutmayı başardıklarını belirten Nadir Güzbey, "Kulübü 1 TL zarara uğratmadık. Kulübümüzü ligde tutma ve kongreye kadar görev yapma sözümüzü bugün itibarıyla tutmuş bulunuyoruz" dedi. Güzbey, Afyonkarahisarlı iş insanlarının kulüp için elini taşın altına koyma vakti geldiğini de sözlerine ekledi.

        Kongrede gelir ve gider raporlarının ardından gelecek sezonun tahmini bütçesi okundu. Kulübün tahmini bütçesi 64 milyon 500 bin TL olarak oybirliğiyle kabul edildi. Olağanüstü Genel Kurul'un son bölümünde ise yeni yönetimin belirlenmesi için oylamaya geçildi. Mevcut yönetimin göreve devam etmeme kararı sonrasında yönetim listesi sunulması için Divan Başkanı Niyazi Ertaş tarafından 10 dakikalık ara verildi. Yeni bir listenin divana ulaşmaması üzerine kulübün kayyuma devrine izin vermemek için genel kurul üyelerinin önerisiyle oluşturulan liste divana sunuldu. İsimleri okunan liste delegelerin oylarıyla kabul edilerek yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Niyazi Ertaş'ın kulüp başkanlığını üstlendiği yeni yönetim kurulu Murat Fethi Somuncu, Fatih Ekşioğlu, Şakir Karakol, Oğuzhan Çelik, Emin Fidan ve Muhammet Zakir Durmuş'tan oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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