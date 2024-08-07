Afyonspor'a yeni yönetim

Afyonspor'un 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda Niyazi Ertaş başkanlığında yeni yönetim kurulu belirlendi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor'un 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen kongrede yönetim kuruluyla birlikte görevi bırakma kararını açıklayan Kulüp Başkanı Nadir Güzbey, geçen yıl Erkan Çelik başkanlığındaki süreçte kulübün borç batağına sürüklendiğini öne sürdü. Bununla ilgili ellerinde belge olduğunu aktaran Güzbey, hukuki süreci başlatacaklarını kaydetti.

Göreve geldikleri 13 maçlık periyotta küme düşme riski bulunan Afyonspor'u 29 puan toplayarak ligde tutmayı başardıklarını belirten Nadir Güzbey, "Kulübü 1 TL zarara uğratmadık. Kulübümüzü ligde tutma ve kongreye kadar görev yapma sözümüzü bugün itibarıyla tutmuş bulunuyoruz" dedi. Güzbey, Afyonkarahisarlı iş insanlarının kulüp için elini taşın altına koyma vakti geldiğini de sözlerine ekledi.