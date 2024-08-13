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        Yaban koyunları doğada beslenirken fotokapanla kaydedildi

        AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesindeki Yaban Koyunu Üretim İstasyonu'nda yetiştirilerek Eskişehir'de doğaya salınan ve sayıları 100'e ulaşan Anadolu yaban koyunlarının beslenmeleri, fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:35
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        Yaban koyunları doğada beslenirken fotokapanla kaydedildi
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        AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesindeki Yaban Koyunu Üretim İstasyonu'nda yetiştirilerek Eskişehir'de doğaya salınan ve sayıları 100'e ulaşan Anadolu yaban koyunlarının beslenmeleri, fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şuhut'taki Yaban Koyunu Üretim İstasyonu'nda yaklaşık 5 yıl önce yetiştirilen Anadolu yaban koyunları, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Arayit Dağı bölgesinde doğaya salındı. Sayıları ilk başta 25 olan koyunlara daha sonra 10 birey daha eklendi. Aradan geçen sürede üreyen Anadolu yaban koyunlarının sayısı artarak, yaklaşık 100'e ulaştı. Sayıları her geçen gün artan Anadolu yaban koyunları, beslenirken fotokapanlarla kaydedildi. Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye bırakılan yemlerle beslenen koyunların görüntüleri, kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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