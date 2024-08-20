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        Afyonkarahisar'da orman yangını

        AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:00
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        Afyonkarahisar'da orman yangını
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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