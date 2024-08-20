Afyonkarahisar'da orman yangını

Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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