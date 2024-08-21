Afyonkarahisar'da orman yangını

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Hasan Beli Yaylası mevkisinde, saat 11.30 civarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma sahasındaki yangına, dün Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki yangında görev alan ekiplerin büyük bir bölümü sevk edildi. Çevre ilçe ve beldelerden de destek ekipleri söndürme çalışmasına katıldı. Çalışmalarda; 1 helikopter, 8 arasöz, 7 itfaiye, iş makineleri ve 100'den fazla personel yer aldı. Vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Akarım beldesi sınırlarındaki Çiğiltepe Şehitliği'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki yangının 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.