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        Afyonkarahisar Valiliği'nden 'orman, piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması' uyarısı

        AFYONKARAHİSAR Valiliği, Sinanpaşa ilçesindeki orman yangını sonrası 'yüksek sıcaklık' hatırlatması yaparak orman, piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması yönünde uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:00
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        Afyonkarahisar Valiliği'nden 'orman, piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması' uyarısı
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        AFYONKARAHİSAR Valiliği, Sinanpaşa ilçesindeki orman yangını sonrası 'yüksek sıcaklık' hatırlatması yaparak orman, piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması yönünde uyarıda bulundu.

        Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde dün çıkıp, bugün kontrol altına alınan orman yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makineleri, drone ve diğer araçlar olmak üzere 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale etti. Yangında 20 hektar civarında ormanlık alan zarar gördü. Afyonkarahisar Valiliği, orman yangıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dün saat 12.35'te ormanda başlayan yangına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde olayın ilk anından itibaren müdahele edildiği belirtildi.

        'YANGINA SEBEBİYET VERECEK OLUMSUZ DAVRANIŞTAN KAÇININ'

        Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi: "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen ihbar sonrası olay yerine Kırka, Akharım, Taşoluk, Ahmetpaşa, Fethibey, Gazlıgöl, Sülün, Düzağaç, Büyükkalecik ve Serban beldeleri ile Afyonkarahisar, Şuhut, Çay, Hocalar, Kızılören, Sandıklı ve Sinanpaşa Belediyelerinden çok sayıda itfaiye aracı, iş makinası ve personel sevk edilmiş, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden destek ekipler görevlendirilmiştir. İl Özel idaresi iş makinalarının da destek verdiği ve ilk andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekli araç ve ekipmanlarıyla teyakkuz halinde olduğu yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Yüksek hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği şu günlerde vatandaşlarımızın ormanlık alanlar başta olmak üzere piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verecek her türlü olumsuz davranıştan kaçınılması hususunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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