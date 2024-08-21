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        Afyonkarahisar Valiliği'nden 'orman, piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması' uyarısı (2)

        YANGINLAİLGİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAfyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesi yakınlarında dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:04
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        Afyonkarahisar Valiliği'nden 'orman, piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması' uyarısı (2)
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        YANGINLAİLGİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesi yakınlarında dün çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, savcılık tarafından ifadesi alınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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