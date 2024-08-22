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        Afyonkarahisar'daki orman yangınında 20 hektar zarar gördü; 2 gözaltı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:20
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        Afyonkarahisar'daki orman yangınında 20 hektar zarar gördü; 2 gözaltı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. 20 hektar alan zarar görürken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesindeki Hasan Beli Yaylası ve Çiğiltepe mevkisi arasında 3 ayrı bölgede, dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 20 hektar alan zarar görürken, olaya ilişkin H.Y. (37) ile C.G. (46) gözaltına alındı. Çevredekiler 2 şüphelinin yangın bölgesinden inerken gördüklerini kaydederken, H.Y. ve C.G. jandarmadaki sorgularında, alevlere müdahale için bölgeye geldiklerini, yangına neden olmadıklarını iddia etti. Yangına ilişkin soruşturma sürerken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri yangının ilk çıkış noktasında inceleme yapıp, delil aradı.

        31 ARAÇ, 68 PERSONELLE MÜDAHALE

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınına 31 araç ve 68 personelle müdahale edildiğini belirtti. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Ne yazık ki Sinanpaşa Kırka'daki yangının soğutma işlemleri devam ederken Sandıklı ilçesi Akharım beldesi Hasan Beli-Çiğiltepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir yangın daha başladı. Yangına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde olayın ilk anından itibaren müdahale sürmektedir. Bölgeye Afyonkarahisar Merkez, Sandıklı, Dinar, Çay, Şuhut, İhsaniye, İscehisar (Alanyurt) ilçe belediyeleri ve Akharım, Güney, Düzağaç ve Taşoluk belde belediyeleri ile İl Özel İdaresi başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda itfaiye aracı, iş makinesi ve personel sevk edilmiş, Orman Genel Müdürlüğünden destek ekipler görevlendirilmiştir. Yangına toplam 31 araç ve 68 personel ile havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Vatandaşlarımızdan yeşil alanlarımızın korunması amacıyla yangına sebebiyet verecek her türlü riskten kaçınmalarını, alınan yasak ve kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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