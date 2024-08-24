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        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen TIR'ın neden olduğu, 2 kişinin öldüğü, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:25
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        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde freni boşaldığı öne sürülen TIR’ın neden olduğu, 2 kişinin öldüğü, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Şehit Ramazan Gönüllü Yaya Üst Geçidi mevkisinde meydana geldi. Freni boşaldığı öğrenilen saman balyası yüklü TIR otomobile çarptı. Otomobili trafik işaret levhasına sıkıştıran TIR, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpıp devrildi. Kazaya 6 araç daha karıştı. Kazada, 03 L 2245 plakalı otomobildeki Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere götürüldü.

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde hızla ilerleyen TIR'ın otomobile çarptığı, otomobili trafik işaret levhasına sıkıştırması ve kavşaktan geçmeye çalışan diğer otomobile çarpıp devrilmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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