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        Otomobiller çarpıştı; evli çift öldü, 2'si çocuk 4 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada Kamil Çetin (80) ile eşi Hacer Çetin (75) hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:40
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        Otomobiller çarpıştı; evli çift öldü, 2'si çocuk 4 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada Kamil Çetin (80) ile eşi Hacer Çetin (75) hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ogün Uzunkaya (38) yönetimindeki 34 KM 6419 plakalı otomobil ile Kamil Çetin'in kullandığı 03 LR 678 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Kamil Çetin ve eşi Hacer Çetin ile diğer otomobilin sürücüsü Ogün Uzunkaya ve yanındaki A.R.U (37), N.A.U (7) ve A.A.U.(1) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, hastaneye götürüldü. Kamil ve Hacer Çetin çifti, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü Ogün Uzunkaya, tedavisi sonrası ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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