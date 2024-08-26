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        Kurtulmuş: Türk tarihini bir bütün olarak ele almalıyız

        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk tarihinde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin birbirinden ayrı olmadığını belirterek, "Türk tarihini bir bütün olarak ele almalıyız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:04 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:10
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        Kurtulmuş: Türk tarihini bir bütün olarak ele almalıyız
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        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk tarihinde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin birbirinden ayrı olmadığını belirterek, “Türk tarihini bir bütün olarak ele almalıyız. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri birbirinden ayrı değildir, birbirinin rakibi değildir, birbirinin düşmanı asla değildir, hepsi bizim tarihimizdir" dedi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Afyonkarahisar Şuhut Belediye Stadyumu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Konuşmasında Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutlayan Kurtulmuş, "Bu büyük mücadelenin kahramanlarından, öncülerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere bu büyük mücadelede emeği geçen her bir ferdi minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Böylesine önemli tarihi bir günü bir kez daha idrak ederken müsaadenizle tarih okumaları bakımından iki önemli hususu sizlerin huzurunda ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi, tabi ki böylesine mükemmel, böylesine mübarek bir zaferi kutlayacağız, anacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Bu anma, bu tarihi olayları hatırlama, sadece tarihin sayfalarını okuma ya da tarihin bir kitabını okumak gibi telâkki edilmemelidir. Bu aynı zamanda, 30 Ağustos'tan, Zafer Bayramı'ndan ve milletimizin milli kurtuluş mücadelesinden çıkartacağımız dersleri de gözden geçirmek için bizim için değeli bir fırsattır. Evet, fevkalade önemli bir zaferin yıl dönümündeyiz, buradan dersler çıkaracağız ve aldığımız derslerle ileriye doğru daha güçlü bir ülke olarak, daha büyük bir millet olarak yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

        'BU MİLLETİN İÇİNDEN ATAMADIKLARI CEVHER'

        102 yıl önceki şartları bu günün şartlarıyla değerlendirmenin çok yerinde olmayacağını kaydeden Numan Kurtulmuş, "Yokluğun kol gezdiği, orduların darmadağınık olduğu, bütün cephelerinde kaybettiğimiz, yenildiğimiz bir cihan savaşından sonra düşmanın dört bir tarafına ülkemizin işgale yeltendiği, yokluk, kıtlık, yoksulluk ve sefalet günlerini atalarımız yaşamıştır. O günlerde bugün gördüğümüz şeylerin neredeyse hiçbirisi, büyük çoğunluğu yoktur. Bırakın topu, tüfeği olmamayı, kazması, küreği olmayan bir millet hâline getirilmiştik. Ama sökemedikleri, bu milletin içinden atamadıkları bir cevher vardı. Bu cevheri bütün tarihi olaylarda, bütün altın harflerle yazılmış tarihin şanlı günlerinde hep o cevheri görüyoruz. Bu cevher de bu milletin milli hassasiyetidir, milli özellikleridir" ifadelerine yer verdi.

        'HEPSİ BİZİM TARİHİMİZ'

        Türk tarihinde Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin birbirinden ayrı olmadığını dile getiren Kurtulmuş, “Türk tarihini bir bütün olarak ele almalıyız. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri birbirinden ayrı değildir, birbirinin rakibi değildir, birbirinin düşmanı asla değildir, hepsi bizim tarihimizdir. Fatih Sultan Mehmet de Yavuz Sultan Selim de Sultan Alparslan da Atatürk de bizimdir. Hepsi bizim atalarımızdır. Tarihte birlik önemlidir" dedi.

        Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu gösterisi sergilendi. Gösteri sonrasında Kurtulmuş ve il protokolü, Şuhut keşkeğini hem tattı, hem dağıttı.

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