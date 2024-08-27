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        Kocasından devraldığı köy kahvesini 7 yıldır işletiyor

        AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde Yasemin Gencer Gökgöz (38), 7 yıldır eşinden devraldığı köy kahvesini işletiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:50
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        Kocasından devraldığı köy kahvesini 7 yıldır işletiyor
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde Yasemin Gencer Gökgöz (38), 7 yıldır eşinden devraldığı köy kahvesini işletiyor.

        Sultandağı ilçe merkezine 27 kilometre uzakta tarım ve hayvancılıkla geçinilen Üçkuyu köyündeki kahveye gelenleri, Yasemin Gencer Gökgöz karşılıyor. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 2017'de eşinden devraldığı kahveyi işleten Gökgöz, her sabah çayı demleyip müşterilerini ağırlıyor. Günde 17 saat çalışan Gökgöz'ün geceye kadar açık tuttuğu kahvehanesine, erkeklerin yanı sıra kadınlar da ilgi gösteriyor.

        VALİYE 'ÇAY' DAVETİ

        Kadın olarak 'erkek işi' görülen kahvehane işletmeciliğinin zorluğunu yaşamadığını anlatan Yasemin Gencer Gökgöz, "2017 yılından beri eşimin rahatsızlığı nedeniyle kahveyi çalıştırıyorum. O günden beri geçimimizi kahvehane ile sağlıyorum. Kadın arkadaşlarım da geliyor, çayımı içiyor, muhabbet ediyoruz. Çevreden de gelenler var. Bir kadın olarak bu işi başardıysam, bütün kadınlar her işi başarabilir. Kahveciliği yaptıysam, başka kadınlar da yapabilir. Zorluğu yok. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı kahveme çayımı içmeye bekliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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