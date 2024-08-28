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        'Davetlilerimiz düğün yemeğinden zehirlendi' iddiasıyla suç duyurubunda bulundu

        AFYONKARAHİSAR'da 5 yıldızlı termal otelde çocuklarının sünnet düğünü sonrası misafirlerinin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirten iş insanı Hasan Yılmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:55
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        'Davetlilerimiz düğün yemeğinden zehirlendi' iddiasıyla suç duyurubunda bulundu
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        AFYONKARAHİSAR'da 5 yıldızlı termal otelde çocuklarının sünnet düğünü sonrası misafirlerinin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirten iş insanı Hasan Yılmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, otele açacakları davada kazanacakları geliri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit aileleri ve gazilere bağışlayacağını söyledi.

        Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde iş insanı Hasan Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz, 10 Ağustos günü oğulları Muhammed Hasan ve Ahmet'in sünnet düğününü yaptı. Sanatçı Zara'nın sahne aldığı, siyaset ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı düğünde, konuklara soğuk mezelerin yanı sıra, patatesli börek, keşkek, biftek ve kaymaklı ekmek kadayıfı ikram edildi.

        Ertesi sabah 62 davetli Sandıklı Devlet Hastanesi'ne, çok sayıda davetli de Afyonkarahisar'daki diğer hastanelere bulantı, mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurdu. Kırşehir, Konya, Amasya, Samsun ve İstanbul gibi illerden gelen davetliler de düğün sonrası memleketlerine dönüşünde bu illerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şikayetiyle başvuruda bulundu. Yılmaz, davetlilerinin yemekten zehirlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de oteldeki gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

        Konukları arayıp özür dilediğini anlatan Yılmaz, "10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da sünnet düğünümüz gerçekleşti. Siyaset, iş dünyası ve yakın çevremizden çok sayıda davetli bizi yalnız bırakmadı. Maalesef düğünden sonra 100'den fazla kişi hastanelere aynı anda başvurarak tedavi gördü. Bu durum bizi çok üzdü. Maddi ve manevi bu durumdan en mağdur olan biz olmamıza rağmen bütün davetli listesini arayarak özür diledik. Aynı inceliği otel yönetiminden de bekledik. Bu talebimize karşılık vermediler. Şikayetçi olduk. Otel yönetiminden en kısa zamanda mağdurlardan özür dilemesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Bu gerçekleşmeden davadan vazgeçmeyeceğiz. Biz hiçbir maddi gelir beklentisi içinde değiliz. Davadan sonra maddi geliri ihtiyaç sahiplerine, şehit aileleri ve gazilerimize bağışlayacağız" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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