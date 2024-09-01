Düğünde tüfekle ateş açtı, 7 yaşındaki çocuğu karnından vurdu
AFYONKARAHİSAR'da sünnet düğünü sırasında tüfekle rastgele açılan ateş sonucu karnından vurulan E.
AFYONKARAHİSAR'da sünnet düğünü sırasında tüfekle rastgele açılan ateş sonucu karnından vurulan E.K. (7) tedaviye alındı. Ateş açan kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam Sülümenli beldesinde yapılan sünnet düğününde meydana geldi. Düğün sırasında oynamak için bahçeye çıkan E.K. karnına isabet eden saçmayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.K., götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı.
Ekipler tarafından E.K.'yi yaralayan kişinin tüfekle rastgele ateş açan H.B.Ö. (36) olduğu tespit edildi. H.B.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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