Toynakları 20 santim uzayan yılkı atının yardımına doğaseverler koştu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ön ayaklarından engelli yılkı atı, yaklaşık 20 santim uzayan toynakları nedeniyle yürüyemez hale geldi. Beslenemediği için güçsüz kalan yılkı atı, durumu fark eden doğa ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kumalar Yaylası'nda geçen hafta sonu keşif gezisine çıkan Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) Kulübü Başkanı Asım Yıldız, ön ayaklarından engelli olan bir yılkı atının hareket edemediğini ve toynaklarının aşırı uzadığını fark etti. Yeterince beslenemediği için güçsüz kalan yılkı atının fotoğrafını çeken Yıldız, sosyal medyadan paylaşım yaparak yardım istedi.