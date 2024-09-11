Toynakları 20 santim uzayan yılkı atının yardımına doğaseverler koştu
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ön ayaklarından engelli yılkı atı, yaklaşık 20 santim uzayan toynakları nedeniyle yürüyemez hale geldi.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ön ayaklarından engelli yılkı atı, yaklaşık 20 santim uzayan toynakları nedeniyle yürüyemez hale geldi. Beslenemediği için güçsüz kalan yılkı atı, durumu fark eden doğa ve hayvanseverlerin yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kumalar Yaylası'nda geçen hafta sonu keşif gezisine çıkan Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları (SANDOS) Kulübü Başkanı Asım Yıldız, ön ayaklarından engelli olan bir yılkı atının hareket edemediğini ve toynaklarının aşırı uzadığını fark etti. Yeterince beslenemediği için güçsüz kalan yılkı atının fotoğrafını çeken Yıldız, sosyal medyadan paylaşım yaparak yardım istedi.
YEĞENİ İLE YARDIMA KOŞTU
İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesi'nde oturan ve kendilerinin de atları bulunan Yunus Karakuş ile yeğeni Bekir Özdemir, atın durumunu görünce yardım için yola çıktı. Yunus Karakuş ve yeğeni, yılkı atını bulup, toynaklarını testereyle kesip, törpüledi. Yaklaşık 20 santimetre uzayan toynaklarından kurtulan yılkı atı, doğaya bırakıldı.
'DUYARSIZ KALMADILAR'
Asım Yıldız, "Doğa keşfi sırasında karşılaştığım yılkı atının yardımına ülkemizin birçok bölgesinden yardım etmek isteyen sevgi dolu, koca yürekli insanlar bizlere ulaştı. Güçlükle yürüyen yılkı atı hareket edemediği için otlayamamış ve zayıf düşmüş. Sağ olsun ilçemizdeki vatandaşlar da konuya duyarsız kalmadı ve hayvana yardım ederek tekrar özgürlüğüne kavuşturdu" dedi.
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