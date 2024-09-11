MSB: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
ANNESİNEVE EŞİNE ACI HABER VERİLDİZeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan'a acı haber verildi.
ANNESİNEVE EŞİNE ACI HABER VERİLDİ
Zeytindalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın (33) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan annesi Döndü Çapan ile Isparta'da oturan eşi Makbule Çapan’a acı haber verildi. Şehidin Dinar’daki annesinin evi ile Isparta’da eşinin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’ın birkaç hafta önce eşi ile 2 çocuğunu İstanbul’dan Isparta’ya taşıdığı ve buradaki eve yerleştikleri öğrenildi. Şehidin babasının ise 2022 yılında vefat ettiği kaydedildi.
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