Cinayet silahını satmaya çalışırken yakalandı

Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını incelemelerinin ardından şüphelendiği 11 kişiyi takibe aldı. 10 şüpheli ifadelerinin ardından bırakılırken, fiziki takibe alınan M.Ü. olayda kullanıldığı tespit edilen tabancayı satmaya çalışırken JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Emirdağ'a bağlı Elhan köyü yolunda meydana geldi. Park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, başından tabancayla vurulan kişinin Halilhan Kahya olduğunu tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Halilhan Kahya'nın (18) park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, takibe alınan şüpheli M.Ü. (50) olayda kullanıldığı tespit edilen tabancayı satmaya çalışırken yakalandı.

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