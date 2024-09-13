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        Cinayet silahını satmaya çalışırken yakalandı

        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Halilhan Kahya'nın (18) park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, takibe alınan şüpheli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:00
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        Cinayet silahını satmaya çalışırken yakalandı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Halilhan Kahya'nın (18) park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, takibe alınan şüpheli M.Ü. (50) olayda kullanıldığı tespit edilen tabancayı satmaya çalışırken yakalandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Emirdağ'a bağlı Elhan köyü yolunda meydana geldi. Park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, başından tabancayla vurulan kişinin Halilhan Kahya olduğunu tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        11 KİŞİ TAKİBE ALINDI

        Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını incelemelerinin ardından şüphelendiği 11 kişiyi takibe aldı. 10 şüpheli ifadelerinin ardından bırakılırken, fiziki takibe alınan M.Ü. olayda kullanıldığı tespit edilen tabancayı satmaya çalışırken JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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