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        İndirdiği 2 yolcusuna çarpan şoför tutuklandı

        AFYONKARAHİSAR'da 2 yolcunun indikleri minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kazaya neden olan aracın şoförü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:25
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        İndirdiği 2 yolcusuna çarpan şoför tutuklandı
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        AFYONKARAHİSAR'da 2 yolcunun indikleri minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kazaya neden olan aracın şoförü F.T. tutuklandı.

        Kaza, cuma günü saat 14.30 sıralarında Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Irak uyruklu N.I.M. (52) ve S.K.Y.'yi (67) indirdi. Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şoför F.T. ise gözaltına alındı. F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        ARAÇ ÜZERLERİNDEN İKİ KEZ GEÇTİ

        Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsten inen 2 yolcunun aracın arkasından geçmek istedikleri sırada şoförünün geri manevra yaptığı, minibüsün çarpması sonucu yere düşen 2 yolcunun aracın altında kaldığı, şoförünün tekrar öne manevra yapıp, yolcuların üzerinden yeniden geçtikten sonra durumu fark edip, aracı durdurduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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