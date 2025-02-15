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        AK Parti'li vekil ve il başkanı kazada yaralandı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 08:40 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:45
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        AK Parti'li vekil ve il başkanı kazada yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi kavşağında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Minibüste bulunan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Sandıklı'daki programından dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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