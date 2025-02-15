Oğlunun bıçakla yaraladığı kadın, hastanede öldü

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında oğlu yanındaki bıçakla annesi H.Ç.'ye saldırdı. H.Ç., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Gürültü nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İscehisar Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ç. hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.