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        Afyonkarahisar'daki cinayete 4 gözaltı

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, silahla vurulan Ömer Çetinkaya (31) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:00
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        Afyonkarahisar'daki cinayete 4 gözaltı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, silahla vurulan Ömer Çetinkaya (31) toprağa verildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Afyonkarahisar-Antalya yolu Kaplıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Çetinkaya ile A.A. ve adı öğrenilemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Çetinkaya, karşı grubun tabancayla ateş etmesiyle vurulup yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetinkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili A.A. ve beraberindeki 3 şüpheli, bugün, sabah saatlerinde yakalanıp, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezinde ifade işlemleri sürüyor.

        Bu arada Ömer Çetinkaya’nın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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