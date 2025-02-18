Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'daki cinayette 3 tutuklama

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çetinkaya'nın (31) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'daki cinayette 3 tutuklama
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çetinkaya'nın (31) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Olay, 15 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya yolu Kaplıca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Çetinkaya, Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan ve M.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Çetinkaya, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu belirlenen Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Çetinkaya, kurtarılamadı. Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan ile M.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından dün akşam sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet Akdağ, Hüseyin Yaman ve Süleyman Ceylan tutuklanırken, M.Y. adli kontrolle bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları

        Benzer Haberler

        Eber Gölü projesi hazırlıkları kapsamında paydaş toplantısı yapıldı
        Eber Gölü projesi hazırlıkları kapsamında paydaş toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 48 kişi yakalandı
        Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in Afyonkarahisar'daki trafik kazası güve...
        Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in Afyonkarahisar'daki trafik kazası güve...
        Afyonkarahisar'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yar...
        Afyonkarahisar'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yar...
        Afyonkarahisar'daki cinayete 4 gözaltı
        Afyonkarahisar'daki cinayete 4 gözaltı
        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklan...
        Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklan...