Afyonkarahisar'da cezaevi nakil midibüsü devrildi: 14 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda cezaevi nakil midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bolvadin- Çobanlar yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. 03 KS 703 plakalı cezaevi naklinde kullanılan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile midibüste bulunan 8 tutuklu/ hükümlü ve 5 jandarma personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Devrilen cezaevi aracı ise ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.