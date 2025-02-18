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        Afyonkarahisar'da cezaevi nakil midibüsü devrildi: 14 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda cezaevi nakil midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:06
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        Afyonkarahisar'da cezaevi nakil midibüsü devrildi: 14 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda cezaevi nakil midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Bolvadin- Çobanlar yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. 03 KS 703 plakalı cezaevi naklinde kullanılan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile midibüste bulunan 8 tutuklu/ hükümlü ve 5 jandarma personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Devrilen cezaevi aracı ise ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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