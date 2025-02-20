Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçe ve 3 köyde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliği kar yağışı ve buzlanma etkisiyle bazı ilçelerde ve köylerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Bayat ve İscehisar ilçeleri ile Çobanlar ilçesine bağlı Kale ve Akkoyunlu köyleri ve Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.