Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        'Sarı serum'dan ölüm sonrası kliniğin faaliyetleri durduruldu

        AFYONKARAHİSAR'da Mehmet Gündoğan'ın (38) 'sarı serum' bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen kliniğin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı kararıyla durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sarı serum'dan ölüm sonrası kliniğin faaliyetleri durduruldu
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da Mehmet Gündoğan'ın (38) 'sarı serum' bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen kliniğin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı kararıyla durduruldu.

        Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan, biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneği de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        FAALİYETLERİ DURDURULDU

        Afyonkarahisar Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, kliniğin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

        Diğer yandan olayla ilgili soruşturma ve Mehmet Gündoğan'ın otopsi raporuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da yapılan serum sonrası bir kişinin öldüğü iddiasıyla muaye...
        Afyonkarahisar'da yapılan serum sonrası bir kişinin öldüğü iddiasıyla muaye...
        Afyonkarahisar'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 ki...
        Afyonkarahisar'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 ki...
        Afyonkarahisar'da devlet desteğiyle kurulan çiftlik, koyun sayısını artırdı...
        Afyonkarahisar'da devlet desteğiyle kurulan çiftlik, koyun sayısını artırdı...
        Afyonkarahisar'da "2. Sera Yatırım Günleri" başladı
        Afyonkarahisar'da "2. Sera Yatırım Günleri" başladı
        Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
        Afyonkarahisar'da 2 ilçe ve 3 köyde taşımalı eğitime ara verildi
        Afyonkarahisar'da 2 ilçe ve 3 köyde taşımalı eğitime ara verildi