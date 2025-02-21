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        Afyonkarahisar'ın 1 ilçesinde eğitime kar engeli

        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:05 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:05
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        Afyonkarahisar'ın 1 ilçesinde eğitime kar engeli
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        AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

        Emirdağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan annelerin de izinli sayılacağı ifade edildi. Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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