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        'Sarı serum'dan ölüm sonrası klinik sahibinin mal varlığına ihtiyati haciz kararı

        AFYONKARAHİSAR'da Mehmet Gündoğan'ın (38) 'sarı serum' bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen kliniğin sahibi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:20
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        'Sarı serum'dan ölüm sonrası klinik sahibinin mal varlığına ihtiyati haciz kararı
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        AFYONKARAHİSAR'da Mehmet Gündoğan'ın (38) 'sarı serum' bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen kliniğin sahibi S.E.'nin mal varlığına Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi tarafından ihtiyati haciz uygulanmasına karar verildi.

        Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan, biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneği de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Afyonkarahisar Valiliği'nden 20 Şubat'ta yapılan açıklamada, il merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı kararıyla durdurulduğu belirtildi. Gündoğan’ın eşinin başvurusu üzerine Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi'nin ise dün S.E.'nin mal varlığına ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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