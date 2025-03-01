Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde uzun namlulu oyuncak silahla akaryakıt istasyonundaki görevliyi tehdit edip, kasadaki 2 bin 940 lira alarak kaçan kar maskeli şüpheli, yakalanıp tutuklandı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Dinar'daki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun marketine siyah mont, kar maskesi, elinde uzun namlulu silahla giren şüpheli, kasiyer N.E.'yi korkutup, kasadaki bir miktar parayla kaçtı. İhbarla polis çevrede arama yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, plakasız motosikleti park ettikten sonra yaya olarak istasyonun marketine giren şüphelinin E.S. olduğunu belirledi. Aynı motosikletle kaçan E.S., evine düzenlenen baskınla yakalandı.

OYUNCAĞI PARÇALARINA AYIRIP ATMIŞ

Şüphelinin soygunda kullandığı uzun namlulu silahın oyuncak olduğu, parçaladığı oyuncağı kaçış güzergahındaki kamyonetin kasasına attığı, montunu evinin apartman boşluğundaki yangın dolabına, ayakkabısını binanın dışındaki havalandırma penceresine sakladığı, kar maskesi ve eldiveni ise yaktığı belirlendi. Kasadan tehditle aldığı 2 bin 940 lirayı harcamadan eve getiren E.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan soygun anı, istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; maskeli şüphelinin elindeki silahla içeri girdiği, kasiyeri korkutup, kasadaki paraları aldığı anlar yer aldı.