4 şahin ve 1 puhu Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR'daki merkezde tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanan 4 şahin ve 1 puhu doğaya salındı. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte 3 ördek, 2 leylek, 2 balıkçıl ve angut ise doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan 4 şahin, 3 ördek, 2 leylek, 2 balıkçıl, puhu ve angudun 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü doğaya salınması dolayısıyla etkinlik düzenlendi. AKÜREM bahçesindeki etkinliğe AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Gürler, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5’inci Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, İl Şube Müdürü Okan Yılmaz ile AKÜ personeli ve öğrenciler katıldı.

YILDA 700'E YAKIN HAYVANA YARDIM EDİLİYOR

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜREM'de tedavi edilen hayvanları doğaya saldıklarını söyledi. Karakaş, AKÜREM'in sadece Afyonkarahisar'a değil bölgeye hizmet veren bir merkez olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade etti. Rektör Karakaş, "Merkezimize, yılda yaklaşık 700'e yakın hayvan geliyor ve bunların yüzde 50'si tedavi edilerek doğaya salınıyor. Bu dünya ortalamasının üzerinde bir rakam. Bu gerçekten sosyal sorumluluk kapsamında da yürütülmesi gereken bir görev. Bu görev ve faaliyetin yürütülmesi için gönüllülük esası çok önemli. Burada öğrencilerimiz de sürece etkin olarak katılıyorlar. Halkımızı da hem merkezin faaliyetlerine katılmaya hem de destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Etkinlik sırasında 4 şahin ile puhu merkezin bahçesinden salınırken, 3 ördek, 2 leylek, 2 balıkçıl ve angudun ise doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.