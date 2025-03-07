Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Hasan Hüseyin Tosun (16) ile Sait Emir Özkul (14) hayatını kaybederken, araç sürücüsü Osman Ç. (47) yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bolvadin- Çay yolunda meydana geldi. Çay'dan Bolvadin yönüne giden Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki 03 PK 813 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Osman Ç. idaresindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hasan Hüseyin Tosun ile arkasında oturan Sait Emir Özkul yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul’un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun ve Özkul'un cenazeleri Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hafif yaralanan sürücü Osman Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.