Spor müsabakası izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Tosun (16) ile Sait Emir Özkul (14), toprağa verildi. 2 arkadaşın bir spor müsabakasını izlemeye gittiği öğrenildi.

Kaza, 6 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Tosun ile arkadaşı Sait Emir Özkul, bir spor müsabakasını izlemek için 03 PK 813 plakalı motosikletle yola çıktı. Hasan Hüseyin Tosun'un kullandığı motosiklet ile Osman Ç. yönetimindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tosun ile Sait Emir Özkul hayatını kaybetti. Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul'un cenazeleri, dün ailelerine teslim edildi. Tosun'un cenazesi Eber köyü mezarlığında, Özkul'un cenazesi Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayı hafif yaralı atlatan araç sürücüsü Osman Ç. (47) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Osman Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.